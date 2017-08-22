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الإسماعيلي يبدد أحلام الأهلي والزمالك

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الإسماعيلي يبدد أحلام الأهلي والزمالك الإسماعيلي يبدد أحلام الأهلي والزمالك

التحرير

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أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رفض كل العروض التي وصلت النادي، لنجمي الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى محمود متولى صاحب الـ(24 عامًا)، عرضًا للرحيل للنادي الأهلي، كما دخل في مفاوضات لضم إبراهيم حسن صاحب الـ(26 عامًا).

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وأكد إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن قرار عدم بيع الثنائي نهائي ولا رجعة فيه، لأنه يأتي ضمن سياسة النادي.

واختتم «فارس» أن إدارة الإسماعيلي، اتخذت قرارًا بعدم الاستغناء عن أي لاعب لبناء فريق قوي للدراويش، موضحًا أن أي لاعب من حقه الاهتمام بمستقبله، ولكن النادي لن يفرط في أحد، مشددًا على أن كل لاعب يجب أن يبذل المزيد من الجهد والعرق للإسماعيلي.

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التحرير

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