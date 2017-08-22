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نجم الأهلي: أتمنى أن يعاملني الجمهور مثل تريزيجيه ورمضان صبحي

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نجم الأهلي: أتمنى أن يعاملني الجمهور مثل تريزيجيه ورمضان صبحي نجم الأهلي: أتمنى أن يعاملني الجمهور مثل تريزيجيه ورمضان صبحي

التحرير

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وجه كريم وليد (نيدفيد)، لاعب خط وسط النادي الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، بضرورة مساندته في الموسم الجديد، وتقديم الدعم له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء.

وقال «نيدفيد»، إنه يتمنى أن يعامله جمهور الأهلي مثل الثنائي محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي، والصبر عليه حتى يتألق من جديد، مشيرًا إلى أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، والتطوير من مستواه.

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وأضاف «نيدفيد» صاحب الـ(20 عامًا)، أنه يجب تنفيذ تعليمات المدير الفني والتطوير من نفسه، لملائمة أي مركز يشارك فيه، مؤكدًا أن الضغوط تؤثر على اللاعبين، ولكن دعم الجمهور يقلل التأثر بالضغوط والعوامل الخارجية.

واختتم لاعب خط وسط النادي الأهلي، أن هناك فارق كبير بين الأهلي وأي فريق آخر، فالطموح والأهداف مختلفة، وفي وادي دجلة لم يكن هناك أي أزمة في الخسارة أو التعادل، ولم يكن هناك طموح للفوز بأي بطولة، بخلاف المارد الأحمر.

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التحرير

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