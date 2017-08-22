«حجاب» صابرين و«مكياج» فردوس عبد الحميد.. لقطات من عزاء محفوظ عبد الرحمن

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تلقت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، العزاء في زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، كان في مقدمتهم الفنانة يسرا ودلال عبد العزيز ومديحة حمدي وفريدة الشوباشي ولقاء سويدان وآمال بكير وسهير جودة وميرفت أمين وماجدة زكي ونهال عنبر وكريم محمود عبد العزيز، والإعلامي رامي رضوان وبوسي زوجة الراحل نور الشريف ومي نور الشريف والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من المشاهير.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت في العزاء خلال التقرير التالى..

حضور جمال عبد الناصر وزوجته

في أول ظهور له بعد فترة غياب، حرص الفنان جمال عبد الناصر على تقديم واجب العزاء في وفاة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، وظهر برفقة زوجته الفنانة القديرة فاطمة الكاشف.

فردوس عبد الحميد

لفتت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد النظر في عزاء الراحل محفوظ عبد الرحمن، حيث ظهرت بمكياج كامل، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد الكثيرين.

«تجاعيد» بوسي

بالرغم من مستحضرات التجميل التي يستخدمها أغلب المشاهير لإخفاء علامات التقدم في السن، ظهرت الفنانة بوسي في عزاء الراحل محفوظ عبد الرحمن وظهر وجهها وفيه الكثير من التجاعيد، وعلق عدد من المتابعين على صورة الفنانة بأن نحافتها أظهرت تجاعيد وجهها بشكل كبير.

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«حجاب» صابرين

حرصت الفنانة صابرين أيضًا على حضور عزاء الراحل محفوظ عبد الرحمن، وعلى الرغم من أنها خرجت في أكثر من حوار صحفي تؤكد فيه أنها ليست محجبة بل "محتشمة"، فإن ذلك لم يمنعها من التعرض للانتقادات بسبب حجابها الذي كشف عن جزء كبير من شعرها.

مي نور الشريف بزيادة

يبدو أن رشاقة الفنانة مي نور الشريف عمرها قصير جدا، فبعد أن هنأها الجمهور على خسارة وزنها الزائد، خاصة بعد ظهورها في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللهم إني صائم"، عادت بزيادة كبيرة في الوزن مرة أخرى، خاصة بعد ظهورها في عزاء الراحل محفوظ عبد الرحمن.

ماجدة زكي

تحرص دائمًا الفنانة ماجدة زكي على الابتعاد عن الإعلام والمناسبات الاجتماعية، ويعتبر ظهورها في عزاء الراحل محفوظ عبد الرحمن بعد نجاح مسلسها "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفي شعبان في الموسم الرمضاني الماضي الأول لها.