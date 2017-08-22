10 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بقضية "أحداث عنف الظاهر"

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 10 أكتوبر المقبل للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين تم الحكم عليهم في القضية رقم 3480 لسنه 2013، الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.