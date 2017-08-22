مصرع لواء بالمخابرات الحربية وإصابة 3 بينهم ضابط بالأمن الوطني إثر حادث سير

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

لقي لواء بالمخابرات الحربية مصرعه، وأصيبت زوجته وضابط بالأمن الوطني وابنته؛ إثر انقلاب سيارة بطريق القطامية العين السخنة.

تبين بالفحص أنه اثناء سير سيارة رقم (ب ل ف 392) بالكيلو 84 يقودها اللواء صلاح الشاذلي، الضابط بالمخابرات الحربية، في الاتجاه القادلام من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر الإطار الأمامي، مما ادى إلى انقلب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع السائق، وإصابة زوجته والرائد هاني صلاح الشاذلي، ضابط بقطاع الأمن الوطني، و "نور"، 5 سنوات.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الجلاء العسكرى بالقاهرة، ورفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور