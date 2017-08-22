أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع لواء بالمخابرات الحربية وإصابة 3 بينهم ضابط بالأمن الوطني إثر حادث سير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع لواء بالمخابرات الحربية وإصابة 3 بينهم ضابط بالأمن الوطني إثر حادث سير

11:47 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصرع لواء بالمخابرات الحربية وإصابة 3 بينهم ضابط بالأمن الوطني إثر حادث سير

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:
لقي لواء بالمخابرات الحربية مصرعه، وأصيبت زوجته وضابط بالأمن الوطني وابنته؛ إثر انقلاب سيارة بطريق القطامية العين السخنة.

تبين بالفحص أنه اثناء سير سيارة رقم (ب ل ف 392) بالكيلو 84 يقودها اللواء صلاح الشاذلي، الضابط بالمخابرات الحربية، في الاتجاه القادلام من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر الإطار الأمامي، مما ادى إلى انقلب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع السائق، وإصابة زوجته والرائد هاني صلاح الشاذلي، ضابط بقطاع الأمن الوطني، و "نور"، 5 سنوات.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الجلاء العسكرى بالقاهرة، ورفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات

    أخبار

  • مصدر: فيديوهات تحريضية وراء ضبط القيادي الإخواني خالد خليف بمنشأة

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة متهمين في "خلية المفرقعات" لـ 16 أغسطس

    أخبار

  • مقتل مسلحين بالخصوص يُشتبه في تورطهما باغتيال ضابط الأمن الوطني بالخانكة

    أخبار

إعلان

5e294a4633.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح