أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. العظمى بالقاهرة 36

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. العظمى بالقاهرة 36

11:45 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. العظمى بالقاهرة 36

الأرصاد الجوية

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقسًا مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، إن الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 25 36 

الإسكندرية 22 32 

مطروح 23 31 

بورسعيد 25 32 

دمياط 25 32 

بلطيم 25 32 

الإسماعيلية 24 37 

السويس 24 37 

العريش 23 33 

نخل 22 35 

طابا 26 36 

الطور 27 36 

مرسى علم 29 38 

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 30 39 

رفح 22 33 

كاترين 20 34 

سيوة 24 38 

المنيا 25 37 

الفيوم 24 37 

رأس سدر 26 38 

أبو سمبل 29 41 

وسط الدلتا 25 36 

أسيوط 26 38 

سوهاج 27 39 

الأقصر 28 42 

أسوان 29 43 

شلاتين 28 40 

حلايب 30 37 

الوادي الجديد 27 40 

قنا 27 41 

نويبع 28 37 

السلوم 22 30

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الإثنين

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

  • ​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

    أخبار

إعلان

f98e8ff9ce.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث