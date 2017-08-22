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مسؤول إيراني: طهران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في خمسة أيام

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مصراوي Masrawy

مسؤول إيراني: طهران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في خمسة أيام

11:41 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مسؤول إيراني: طهران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في خمسة أيام

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي

(أ ف ب):

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الثلاثاء، أن إيران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال خلال خمسة أيام إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم في صيف 2015.

وقال صالحي في مقابلة مع إذاعة "إريب" الحكومية "اذا صممنا، يمكننا في غضون خمسة أيام على الأكثر البدء بالتخصيب في مستوى 20% في (منشأة) فوردو" النووية. وأضاف "بالطبع لا نحبذ حدوث هذا الأمر ونبذل جهداً كبيراً لتنفيذ الاتفاق النووي".

حصلت إيران لدى التوقيع على الاتفاق مع القوى الكبرى على وعود بخفض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض أنشطتها النووية ولا سيما الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأكثر نظراً لأنه يمكن ان يقربها من صنع السلاح النووي.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد مرارا بتمزيق الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية، وبعد انتخابه فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها الصاروخي في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك روحية الاتفاق النووي.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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