شكري يُسلم رئيسة إستونيا رسالة السيسي

القاهرة- (مصراوي):

التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيسة إستونيا كيرستي كالجولايد وسلمها رسالة من الرئيس السيسي، والتي تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأعربت كالجولايد عن تقديرها لمصر قيادةً وشعباً، منوهة إلى محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مواجهة ظاهرة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، إن أهمية الزيارة تنبع من رئاسة إستونيا للاتحاد الأوروبي، وحرص مصر علي تطوير علاقتها بدول البلطيق، فضلا عن عضوية إستونيا في المجلس التنفيذي لليونسكو.

وأشار أبو زيد إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه الزيارة في هذا التوقيت، إذ أن إستونيا ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا.

وأكد شكري ثقة مصر في رئاسة وقيادة إستونيا للأتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، خاصة في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تشهدها القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وتناول الجانبان خلال اللقاءات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب.

كما تطرق شكري إلى ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر 2017، وتطلع مصر لتأييد استونيا لهذا الترشح، خاصة في ضوء عضوية إستونيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، مستعرضا ما تتمتع به المرشحة المصرية والإفريقية من خبرات متراكمة وممتدة تؤهلها لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شكري أهمية تعزيز أفاق التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إذ استعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات إستونيا في مجالات عدّة، أهمها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

وتعد زيارة شكري إلى إستونيا وليتوانيا الأولى لأي وزير خارجية مصري، وتأتي في إطار جولته الأوروبي التي بدأها أمس، الإثنين، بزيارة روسيا، وتنتهي غدا الأربعاء، بزيارة ليتوانيا.