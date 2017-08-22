الأمين العام لحلف الأطلسي يرحب باستراتيجية ترامب الجديدة إزاء أفغانستان

بروكسل - (د ب أ):

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء أفغانستان وجنوب آسيا ، مشيرا إلى أن الحلف لا يزال "ملتزما تماما" تجاه أفغانستان.

وقال ستولتنبرج في بيان :"أرحب بالنهج الجديد القائم على الشروط الذي أعلن عنه الرئيس ترامب تجاه أفغانستان والمنطقة ... حلفاء وشركاء الناتو ملتزمون بالفعل بزيادة تواجدنا في أفغانستان".

كما دعا الأمين العام للناتو شعب أفغانستان إلى العمل نحو تحقيق تسوية سياسية ، وحث دول المنطقة على "بذل قصارى جهدها لغلق ملاذات الجماعات الإرهابية".

وقال ستولتنبرج :"هدفنا هو ضمان ألا تصبح أفغانستان مجددا أبدا ملاذا آمنا للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا".

وكشف ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن استراتيجية أمريكية جديدة إزاء أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا، تبتعد قليلا عن منهاج "بناء الدول" السابق، وتجعل الأولوية القصوى لها هي تعقب الإرهابيين وقتلهم .

وقال ترامب إن أهداف هذه الاستراتيجية تشمل "القضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية"، و"سحق" القاعدة ومنع حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان.

وتم إعلان الاستراتيجية الجديدة في الوقت الذي صعد فيه المسلحون بطالبان هجماتهم على مراكز المدن في أنحاء كثيرة من أفغانستان، وأيضا في الوقت الذي اقترب فيه التدخل العسكري الأمريكي في هذه الدولة من عامه السابع عشر.