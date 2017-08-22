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10 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

10 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

11:40 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

10 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

جامعة-الاسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجميع الكليات بدء من 10 سبتمبر المقبل.

وأشار "جابر" إلى أن الكشف يتضمن فحصًا شاملًا لفيروس "سي" لجميع الطلاب، وبدء برنامج علاجي لمن يثبت إصابته، سعيًا لتطبيق منظومة طبية تهدف لخلو خريجي جامعة الإسكندرية مـن فيروس "سي".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة استعدادات بكليات جامعة الاسكندرية للعام الدراسي الجامعي الجديد.

وناقش المجلس لائحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، وإضافة برنامج دراسة جديد في تخصص الهندسة الحيوية الطبية، الذي يعد من البرامج البينية الحديثة في مجال الدراسات الهندسية.

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