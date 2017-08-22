إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق السويس - السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد طريق السويس – السخنة، حادث تصادم سيارتَي ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا، اليوم الثلاثاء، من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وتبين أن سببه السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

وفي السياق ذاته، رفعت إدارة تأمين الطرق آثار الحادث من الطريق وأخطرت النيابة للتحقيق.