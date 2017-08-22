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برئاسة شقيق شيخ الأزهر.. لجنة للصلح بين "الطوايل" و"الغنايم" في "كوم هتيم" بقنا

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مصراوي Masrawy

برئاسة شقيق شيخ الأزهر.. لجنة للصلح بين "الطوايل" و"الغنايم" في "كوم هتيم" بقنا

11:33 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

نجح الأمن في ضبط العناصر التي تؤجج الخلاف

قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت لجان المصالحات الثأرية، في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع بعدد من رموز عائلتي "الطوايل" و"الغنايم" بقرية "كوم هتيم" بمركز أبو تشت، لوقف نزيف الدم بين العائلتين، وإنهاء صراع الثأر الدامي الذي خلف 14 قتيلًا بسبب قيمة كارت شحن.

وقال الدكتور أحمد عبداللطيف الكلحي، رئيس لجنة المصالحات الثأرية بقنا، لـ"مصراوي"، إن لجنة المصالحات بدأت في الاجتماع بحكماء عائلتي "الطوايل" و"الغنايم" بقرية كوم هتيم بمركز أبوتشت، لإنهاء الخلاف الثأري بينهما، ووقف نزيف الدم في القرية، مضيفًا أن اللجنة ستفرض شروط جزائية على من يخالف بنود الصلح.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"مصراوي"، بأن لجنة المصالحات الثأرية سيترأسها الشيخ محمد الطيب، الشقيق الأكبر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وطالب طاهر القنائي، أحد رموز قرية "كوم هتيم"، في حديثه لـ"مصراوي"، باستبعاد نواب البرلمان من لجان المصالحات، لكونهم لم يتدخلوا للصلح طيلة السنوات الماضية، رغم الاستغاثات العديدة التي أطلقها الأهالي، علاوة على أن دخول نواب البرلمان في لجان الصلح يتسبب في تعقيد الخلاف للأسباب سياسية وانتخابية.

يأتي هذا عقب نجاح الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، في تطهير قرية "كوم هتيم"، من العناصر التي تؤجج الخلاف بين كلا العائلتين، بعد ضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، بالإضافة إلى هدم 25 منزلًا لأطراف من العائلتين خارجين عن القانون، كانوا يتخذون منها منصات لسلاح "الجرينوف".

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مصراوي Masrawy

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