أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالشرقية

11:30 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص؛ متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سعيد. أ. م" 55 عامًا، صاحب محل "ط" للمصوغات بدائرة مركز ههيا، وبحيازته 855 دولارًا أمريكيًا، و3 آلاف و250 ريالًا سعوديًا، و15 ألف و500 جنيه مصري.

كما تم ضبط "محمد. ح. م" 47 عامًا، صاحب محل "ر" لملابس الأطفال بالزقازيق، بحيازته 100 دولار أمريكي، و400 ريال سعودي، وألفين و890 جنيهًا مصريًا.

وضبط "م. أ. ش" 57 عامًا، صاحب محل "إ" لخدمات المحمول بالزقازيق؛ بحيازته 300 دولار أمريكي، و200 ريال سعودي، و3 آلاف و100 جنيه مصري.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط سيارة نقل ثقيل في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

    أخبار

  • المُشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمحامٍ يتاجر في "الترامادول" بالشرقية

    أخبار

  • الإعدام شنقًا لسائق اغتصب ابنتيه وأنجب من إحداهن بالشرقية

    أخبار

  • مباحث البحيرة تعيد طفلاً ادعى والده اختطافه ليحصل على فدية من الأم

    أخبار

إعلان

89e12cac92.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال