القبض على 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص؛ متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سعيد. أ. م" 55 عامًا، صاحب محل "ط" للمصوغات بدائرة مركز ههيا، وبحيازته 855 دولارًا أمريكيًا، و3 آلاف و250 ريالًا سعوديًا، و15 ألف و500 جنيه مصري.

كما تم ضبط "محمد. ح. م" 47 عامًا، صاحب محل "ر" لملابس الأطفال بالزقازيق، بحيازته 100 دولار أمريكي، و400 ريال سعودي، وألفين و890 جنيهًا مصريًا.

وضبط "م. أ. ش" 57 عامًا، صاحب محل "إ" لخدمات المحمول بالزقازيق؛ بحيازته 300 دولار أمريكي، و200 ريال سعودي، و3 آلاف و100 جنيه مصري.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.