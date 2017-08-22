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موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

11:18 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد - أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت 16 سفينة.

وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسجل الميناء أيضًا خروج سفينتي بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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