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وزير القوى العاملة يرأس اجتماع "الوطنية للتعزيز المؤسسي" بحضور ممثلي 9 وزارات

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يرأس اجتماع "الوطنية للتعزيز المؤسسي" بحضور ممثلي 9 وزارات

11:31 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت- نورا ممدوح:يرأس محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوطنية في مجال التعزيز المؤسسي لتنقل الأيدي العاملة، بحضور ممثلين من 9 وزارات، فضلاً عن أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمة العمل الدولية .يتناول الاجتماع عرضاً لمشروع الخطة وما تم في إطارها، في إطار بروتوكول التعاون لمشروع تحسين إدارة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين الموقع مع منظمة العمل الدولية، وفي ضوء خطة العمل الوطنية للتعزيز المؤسسي في مجال تنقل اليد العاملة التي تم إطلاقها في 25 اكتوبر من العام الماضي.يحضر الاجتماع ممثلين من وزارات القوي العاملة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والداخلية، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ومنع الاتجار بالبشر، وممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية.

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