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إطلاق اسم سامح سيف اليزل على قاعة اللجنة العامة بـ"النواب"

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مصراوي Masrawy

إطلاق اسم سامح سيف اليزل على قاعة اللجنة العامة بـ"النواب"

11:21 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

سامح سيف اليزل

كتب- أحمد علي:

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إطلاق اسم اللواء الراحل سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم الأسبق، على قاعة اللجنة العامة للمجلس بالدور الثاني.

وأعلن البرلمان، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أن تلك الخطوة تأتي وفاءً لذكراه، وسيرته العطرة وارتباطه بثورة الشعب وتفانيه في تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

يذكر أن اللواء سامح سيف اليزل، كان منسقًا لقائمة "في حب مصر"، التي فازت بانتخابات البرلمان، وَقّاد تشكيل ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان، قبل أن توافيه المنية إثر صراع طويل مع المرض.

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مصراوي Masrawy

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