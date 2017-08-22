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ضبط عامل وسائق بـ"أوبر" احترفا تزوير العملات الورقية في الطالبية

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل وسائق بـ"أوبر" احترفا تزوير العملات الورقية في الطالبية

11:35 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المتهمان

كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل وسائق بشركة أوبر؛ لاتهامهما بتزوير العملات الورقية بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أن "أسامة ز."، 40 سنة، عامل، و"أحمد ر."، 26 سنة، سائق بشركة "أوبر"، تخصصا في تزوير العملات النقدية بمنطقة سكنهما بالطالبية.

وتمكن المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، والرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهمين بمنزل الأول بشارع عثمان محرم، وبحوزتهما 28 ألفا و800 جنيه (فئة 200)، 3 آلاف و800 جنيه (فئة 100)، 5 آلاف و200 جنيه (فئة 100 دولار)، و3 استيكرات تأشيرة دخول دولة الإمارات جميعها مزورة.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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