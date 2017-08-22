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"أبو العزم" يترأس ثاني جلسات مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية العليا ببيروت

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مصراوي Masrawy

"أبو العزم" يترأس ثاني جلسات مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية العليا ببيروت

10:42 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتب- محمود الشوربجي:

ترأس المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات مؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية العليا بالدول العربية المنعقد في بيروت.

وتأتي مشاركة مجلس الدولة بوفد قضائي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمؤتمر، بوصفه رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري والمستشار محمد رسلان الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري والمستشار إسلام محروس عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص.

وتستضيف بيروت المؤتمر خلال الفترة ما بين 21 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وكان وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، استقبل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، لتهنئته برئاسة المجلس ولبحث سبل التعاون القضائي بين الدولتين خلال الفترة القادمة.

ويعتبر الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري هو كيان إقليمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، وتشارك فيه المحاكم الإدارية بـ14 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح توقيع وثيقة نظامه الأساسي في 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليًا رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم.

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مصراوي Masrawy

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