سحب 356 سيارة وتحرير 52 مخالفة في حملة مرورية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

سحب ضباط الإدارة العامة للمرور بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، 356 رخصة سيارة بدون ترخيص، فيما تحررت 52 مخالفة سرعة رادار، و122 حالة انتظار خاطئ، وكذلك 805 مخالفة نموذج 125.

وجرى ضبط 22 دراجة بخارية و14 توك توك، لعملهم دون ترخيص.

جاء ذلك صباح اليوم الثلاثاء، في حملة مرورية مكبرة بمدينتي ههيا والزقازيق.