أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سحب 356 سيارة وتحرير 52 مخالفة في حملة مرورية بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سحب 356 سيارة وتحرير 52 مخالفة في حملة مرورية بالشرقية

11:11 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

سحب 356 سيارة وتحرير 52 مخالفة في حملة مرورية بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

سحب ضباط الإدارة العامة للمرور بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، 356 رخصة سيارة بدون ترخيص، فيما تحررت 52 مخالفة سرعة رادار، و122 حالة انتظار خاطئ، وكذلك 805 مخالفة نموذج 125.

وجرى ضبط 22 دراجة بخارية و14 توك توك، لعملهم دون ترخيص.

جاء ذلك صباح اليوم الثلاثاء، في حملة مرورية مكبرة بمدينتي ههيا والزقازيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن بورسعيد يقود حملة مرورية مكبرة

    أخبار

  • ضبط موظف يستقل سيارة مسروقة في الدقهلية

    أخبار

  • في حادث "قطاري الإسكندرية".. "عبدالله" مفقود عقب وفاة 6 من أسرته بالشرقية

    أخبار

  • للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

    أخبار

إعلان

f328cb1d43.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح