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طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد

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مصراوي Masrawy

طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد

11:08 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن توافر لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ البيع، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدية 90 جنيهًا، والمستوردة 60 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم السودانية 85 جنيهًا، مؤكدًا على أن إقبال المواطنين عليها يزداد يومًا بعد يوم.

ولفت مدير التموين، إلى أن اللحوم المخفضة تباع بمنفذ مدينة بور فؤاد أمام الجامع الكبير، ومنفذ بجوار سوق السمك الجديد بشارع النصر، ومنفذ بجوار قصر الثقافة، ومنفذ بشارع ستيلنجراد.

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