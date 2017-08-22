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150.5 درجة الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجاري في الأقصر

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مصراوي Masrawy

150.5 درجة الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجاري في الأقصر

11:08 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

150.5 درجة الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجاري في الأقصر

طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم

الأقصر - محمد محروس :

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن فتح فصول خدمات بمدارس التعليم التجاري بتنسيق درجات أقل من المنتظمين للطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة بالمدارس التجارية بالمحافظة، من الحاصلين على مجموع 150.5 درجة كحد أدنى للقبول بهذه الفصول، وذلك طبقًا للوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأشار بخيت إلى أن الحد الأدنى من الدرجات للقبول بمدارس التعليم الفنى "تجاري – فندقي" كانت كالآتي:

مدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية 172 درجة، ومدرسة الأقصر الثانوية الفندقية 170، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات 154، ومدرسة الأقصر الفنية التجارية بنين 158، ومدرسة البياضية الفنية التجارية المشتركة 155، ومدرسة العشى الفنية التجارية المشتركة 155، ومدرسة أرمنت الفنية التجارية المشتركة 154، ومدرسة العديسات الفنية التجارية المشتركة 155، ومدرسة إسنا الفنية التجارية بنات 154، ومدرسة المريس الفنية التجارية الملحقة 154، ومدرسة نجع حبشي الفنية التجارية الملحقة 155، ومدرسة الضبعية الفنية التجارية الملحقة 155، ومدرسة بن الجراح الفنية التجارية الملحقة 155.

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