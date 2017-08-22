شكري يسلم رسالة من السيسي إلى رئيسة أستونيا

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سلم وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة أستونيا كريستي كالجولايد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة استونيا لوزير الخارجية، الذى يقوم بزيارة إلى العاصمة تالين، في إطار جولة تشمل روسيا وأستونيا وليتوانيا.

وتتناول الرسالة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأعربت كالجولايد عن تقديرها لمصر قيادة وشعبا، منوهة بمحورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي مواجهة ظاهرة الإرهاب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أستونيا ودول البلطيق بشكل عام، في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الزيارة في هذا التوقيت، في ضوء رئاسة أستونيا الحالية للاتحاد الأوروبي، وتطلع مصر إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذي عقد في بروكسل في يوليو الماضي.

وأشار أبو زيد إلى أن زيارة وزير خارجية مصر إلى أستونيا وليتوانيا تعد هي الأولى لأي وزير خارجية مصري إلى هاتين الدولتين.

وذكر أن شكري أجرى خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأستوني، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي، وأكد على ثقة مصر في رئاسة وقيادة أستونيا للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على المستويات كافة، خاصة في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تشهدها القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة.

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وأوضح أن اللقاءات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانب الاستوني أكد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولما له انعكاسات إيجابية على الطرفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن شكري تناول خلال لقاءاته ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر 2017، وتطلع مصر لتأييد أستونيا لهذا الترشح، خاصة في ضوء عضوية أستونيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، مستعرضا ما تتمتع به المرشحة المصرية والإفريقية من خبرات متراكمة وممتدة تؤهلها لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث أن ترشيح مصر بثقلها الحضاري والتاريخي لخطاب، يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه لمنظمة اليونسكو، وحرص مصر على تطوير أدائها باعتبارها الذراع الثقافي والواجهة الحضارية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتحدث وزير الخارجية في هذا السياق عن الدعم الإفريقي المطلق للمرشحة المصرية، منوها بأهمية احترام مبدأ التناوب والتوزيع الجغرافي العادل، خاصة أنه حان الوقت لتولي شخصية عربية هذا المنصب.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وأستونيا، أكد شكري أهمية تعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، واستعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات أستونيا في مجالات الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المقرر إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتعاون بين معهدي البلدين للدراسات الدبلوماسية، وبتفعيل آلية التشاور القنصلية بين البلدين، وتناول اللقاء سبل إنشاء آلية للحوار والتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث، والتي تضم بالإضافة إلى أستونيا كل من ليتوانيا ولاتفيا.