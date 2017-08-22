مميش وسحر نصر يصلان فيتنام للترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

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وصل صباح اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في جولة ترويجية لدولتي فيتنام وسنغافورة خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجارى، يلتقيا خلالها كبار المسئولين والمستثمرين في كلا البلدين.

وتبدأ الزيارة من دولة فيتنام والتي تلتقي فيها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شركات عاملة في مجالات المنسوجات والاتصالات وتجارة التجزئة، وكذلك زيارة للمنطقة الاقتصادية الفيتنامية السنغافورية للتعرف على الاستثمارات والصناعات التي تقوم عليها المنطقة.

كما يلتقي الفريق مميش ونصر مع رئيس الوزراء الفيتنامي عصر اليوم في مقر رئاسة الوزراء الفيتنامية، للتعرف على أوجه مجالات التعاون الثنائي بين الدولتين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وقد وصل وفد مصري رفيع المستوى من وزارات التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والنقل والثقافة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل يومين لبحث سبل التعاون مع الجانب الفيتنامي في عدة قطاعات منها النقل البحري والتعليم والثقافة، وكذلك الصحة والصناعات الدوائية والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى صناعة السفن والاستزراع السمكي.

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وقام الوفد المصري بحضور الاجتماعات المشتركة التحضيرية لتوقيع 7 مذكرات تفاهم والاتفاق على 2 برامج تنفيذية يتعاون فيها مصر وفيتنام في مجالات عدة، يأتي على رأسها فتح وزيادة الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الفيتنامية.

في الوقت نفسه، تبدأ زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتورة سحر نصر والفريق مهاب مميش إلى سنغافورة، يوم الخميس المقبل، تلبية لدعوة وجهت إليهما للتعرف على التجربة الاقتصادية الرائدة لدولة سنغافورة ومقابلة الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

ومن المنتظر أن تجري الوزيرة و الفريق مميش خلال الزيارة الرسمية مباحثات مع عدد من كبار المسئولين السنغافوريين، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات الكبرى السنغافورية بهدف الجذب و الترويج للاستثمار في مصر، وكذا ترتيب زيارات ميدانية لمناطق استثمارية واقتصادية.