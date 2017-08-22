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سالم: مصر تقدم يد العون لجميع الأشقاء.. وعلاقتنا مع السودان مثالية

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سالم: مصر تقدم يد العون لجميع الأشقاء.. وعلاقتنا مع السودان مثالية سالم: مصر تقدم يد العون لجميع الأشقاء.. وعلاقتنا مع السودان مثالية

التحرير

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قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن زيارة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، لمصر، أمس الإثنين، تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات أزلية، وجوار، وأمن قومي.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية نهاوند سري، ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أن العلاقات المصرية السودانية تقوى حال وجود تحد يؤثر على أي دولة من الاثنتين، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للجميع هو الإرهاب.

وتابع بأن تقدم يد العون دائما لجميع الأشقاء، حفاظا على الأمن القومي العربي، وأن علاقة مصر بالسودان مثالية في مواجهة التحديات، مشددا على قدرة البلدين على تخطي العقبات والأزمات في سبيل الحفاظ على العلاقات القوية.

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وأشار رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، إلى أن هناك من يحاول إفساد العلاقات المصرية السودانية، وإبعاد البلدين عن بعضهما، لكن ذلك لن يحدث مطلقا.

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التحرير

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