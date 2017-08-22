«الصناعة»: مصر رقم «1» عالميا في إنتاج التمور.. والتصدير لا يتخطى 2%

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قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن الدولة لديها اهتمام كبير بتنظيم مهرجان التمور الثالث في سيوة، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، ورغم ذلك لا يتعدى حجم تصديرها 2% بالسوق العالمية.

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية نهاوند سري، ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الوزارة تسعى لتطوير صناعة وإنتاج التمور في مصر، مشيدا بالدور الإماراتي في المساعدة لإيجاد طرق لازدهار الصناعة.

وأوضح أن مصر لم تكن تهتم بزراعة أصناف مختلفة من التمور، مشيرًا إلى أن مصر الآن تنتج 4 أصناف مطلوبة دوليا، لافتا إلى أنه لم يكن يوجد في مصر سوى مصنعين للتمور، وكانا بدائيين للغاية، وتم تطوير مصنع سيوة وأصبح ينتج أنواعا مختلفة.

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وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير مصنع الوادي الجديد للتمور، كما تسعى إلى زيادة تصدير التمور المصرية.