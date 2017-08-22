ضبط صاحب شركة لإنتاج الأدوية بدون ترخيص في القليوبية

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب شركة أدوية بقرية أسنيت، التابعة لمركز كفر شكر، لإنتاجه أدوية بشرية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقة وزارة الصحة.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث التموين تفيد إدارة "أشرف.م"، 47 سنة، شركة "ب.ف" للأدوية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم موافقة الاشتراطات الصحية، وتصنيع والاتجار في الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة.

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بعد اتخاذ الإجراءات، وبتفتيش الشركة بمعرفة لجنة التفتيش الصيدلي تم ضبط 17 ألف عبوة دواء فارغة، 2670 زجاجة برافودين محلول مطهر سعة الزجاجة 60 مم، 2220 زجاجة برافودين محلول مطهر سعة الزجاجة 120 مم، 400 كيلو جرام بودرة حمراء مطهر، وكميات كبيرة من أوراق التعبئة والاستيكر مدون عليها برافودين.

تم التحفظ على المضبوطات والقبض على صاحب الشركة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.