إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة أطفيح.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في الاتجاه القادم من الجيزة إلى بني سويف، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وصابة 7 أشخاص من مستقليها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وانتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.