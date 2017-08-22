جامعة الأزهر تحدد الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد 13 سبتمبر

كتب- محمود مصطفى:

يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه المقبل، في الـ13 من سبتمبر، لبحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

ويناقش المجلس في اجتماعه، الذي سيعقد للمرة الأولى برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي المقبل، والمقترح بدء الدراسة به يوم السبت الـ23 من سبتمبر.

وعقد محلس جامعة الأزهر، الاجتماع الأخير له في شهر يونيو الماضي، قبل أن يحصل على إجازة شهري يوليو وأغسطس، طبقا للائحة المجلس.