بدء مؤتمر أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

انطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، الذي تستضيفه مصر متمثلة في وزارة الطيران المدني بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "الخطة العالمية لأمن الطيران".

يحضر المؤتمر ما يقرب من 400 شخصية دولية من بينهم وزراء النقل والطيران بإفريقيا والشرق الأوسط، وممثلو سلطات الطيران العربية والإفريقية، وعدد كبير من ممثلي منظمات الطيران المدني الدولي وخبراء في مجال أمن الطيران، وشركات السياحة العالمية وشركات طيران دولية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر 7 محاور منها نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، ومناقشة تطوير المجال الأمني لقطاع الطيران، والتحديات العالمية، والمخاطر التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني، والاحتياجات الأمنية، واستخدام وسائل تكنولوجية عالية في مجال المراقبة، وكيفية تطوير منظومة أمن الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط.