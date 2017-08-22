أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء مؤتمر أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء مؤتمر أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

11:06 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

بدء مؤتمر أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

وزير الطيران

كتب- طه عبيد:

انطلقت فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، الذي تستضيفه متمثلة في وزارة الطيران المدني بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "الخطة العالمية لأمن الطيران".

يحضر المؤتمر ما يقرب من 400 شخصية دولية من بينهم وزراء النقل والطيران بإفريقيا والشرق الأوسط، وممثلو سلطات الطيران العربية والإفريقية، وعدد كبير من ممثلي منظمات الطيران المدني الدولي وخبراء في مجال أمن الطيران، وشركات السياحة العالمية وشركات طيران دولية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر 7 محاور منها نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، ومناقشة تطوير المجال الأمني لقطاع الطيران، والتحديات العالمية، والمخاطر التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني، والاحتياجات الأمنية، واستخدام وسائل تكنولوجية عالية في مجال المراقبة، وكيفية تطوير منظومة أمن الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدا .. انطلاق مؤتمر أمن الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

    أخبار

  • ​مؤسس المخابرات القطرية: احتمالان لسقوط "تميم".. ولا أتوقع حدوث ثورة

    أخبار

  • انطلاق مؤتمر أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل

    أخبار

  • "معهد الفلك" للمصريين: تابعوا تساقط الشهب من الليلة وحتى الأحد المقبل

    أخبار

إعلان

908d90018e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟