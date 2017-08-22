مصرع مدرس وإصابة أسرته في انقلاب سيارة بأسيوط
مصرع مدرس وإصابة أسرته في انقلاب سيارة بأسيوط
10:40 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
لقي مدرس مصرعه، وأصيبت زوجته وأبناءه في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، بمدينة أبو تيج.
وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي.
ونجم عن الحادث مصرع صاحب السيارة "م. و" وإصابة زوجته وأبنائه، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى صدفا المركزي والمصابين لمستشفى أبو تيج المركزي.
وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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