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تخلَّصي من جفاف وتشقّق شفتيك في رمضان

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تخلَّصي من جفاف وتشقّق شفتيك في رمضان تخلَّصي من جفاف وتشقّق شفتيك في رمضان

يتزامن حلول شهر رمضان الكريم هذا العام مع أكثر أشهر الصيف حرارة، ممّا يزيد من جفاف البشرة؛ بسبب قلَّة نسبة الرُّطوبة الموجودة فيها.

ولأنَّ جفاف الشفتين قد ينتج عنه تشقّقهما، فلا بدَّ من ترطيب الشِّفاه بشكل يوميّ حتّى لا تتعرَّض للتشقّق؛ فما هي أفضل الأساليب المناسبة لمنع تشقّق الشفتين؟ هناك عدَّة طرق للتخلُّص من جفاف وتشقّق الشِّفاه، ومن هذه الطُّرق:

العسل وزيت اللوز

المكوِّنات:

1 ـ ملعقة من شمع العسل.

2 ـ ملعقة من عسل النَّحل.

3 ـ ملعقة من زيت اللوز.

الطَّريقة:

1 ـ أذيبي شمع العسل في حمّام ماء ساخن.

2 ـ أضيفي إليه العسل وزيت اللوز.

3 ـ ضعي المزيج في علبة صغيرة.

4 ـ ادهني به شفاهك بعد الإفطار وبعد السحور.

حصى اللبان والعسل

المكوِّنات:

1 ـ نقاط من منقوع حصى اللبان

2 ـ ملاعق صغيرة من عسل النَّحل.

الطَّريقة:

اخلطي المكوِّنات معاً، وادهني شفاهكِ بها قبل النَّوم. *تتميَّز هذه الطَّريقة بتطرية الشِّفاه وتقويتها أيضاً، فضلاً عن فائدتها في التخلُّص من جفاف الشِّفاه. كما يجب تجنُّب لعق الشِّفاه وترطيبها باستخدام اللعاب؛ لأنَّ هذا الأمر قد يزيد من جفاف الشِّفاه وتشققها، وللتخلُّص السَّريع من هذه المشكلة، يمكنك دهن شفاهك بزيت الزيتون، أو بالصبار، أو بشرائح الخيار، كحلول بسيطة في التخلُّص من تشققات الشِّفاه.

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سيدتي