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بالصور.. حملة أمنية مكبرة لرفع الاشغالات بمحيط محطة مترو دار السلام

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة أمنية مكبرة لرفع الاشغالات بمحيط محطة مترو دار السلام

10:53 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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كتب - علاء عمران:
شنت شرطة النقل والمواصلات بقيادة اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، المدير العام حملة أمنية مكبرة بمحيط محطة دار السلام لمترو الأنفاق، لضبط كافة المخالفات وإزالة الاشغالات والتعديات بمحيط المحطة المشار إليها من الخارج.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 حالة اشتباه جنائي، تحرير 2 محضر تلوث بيئة ،7 محاضر إشغال طريق ،3إدارة منشأة بدون ترخيص، 17 أزاله فورية.

 

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