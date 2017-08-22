كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات
كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات
10:45 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
كتب- محمد الصاوي:
ظهرت كثافات مرورية حادة بطريق الأوتوستراد، اليوم الثلاثاء، بسبب تصادم 4 سيارات، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث .
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، مما أدى لتباطؤ حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري وللمتجه إلى حلوان.
بالانتقال والفحص تبين تصادم 4 سيارات دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من الطريق.
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