كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات

كتب- محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية حادة بطريق الأوتوستراد، اليوم الثلاثاء، بسبب تصادم 4 سيارات، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، مما أدى لتباطؤ حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري وللمتجه إلى حلوان.

بالانتقال والفحص تبين تصادم 4 سيارات دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من الطريق.