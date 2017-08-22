أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات

10:45 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات

كتب- محمد الصاوي:
ظهرت كثافات مرورية حادة بطريق الأوتوستراد، اليوم الثلاثاء، بسبب تصادم 4 سيارات، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، مما أدى لتباطؤ حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري وللمتجه إلى حلوان.

بالانتقال والفحص تبين تصادم 4 سيارات دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من الطريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور الجيزة: ضبط 8244 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة

    أخبار

  • النشرة المرورية.. كثافات عالية بشوارع القاهرة والجيزة

    أخبار

  • مصرع شخص و إصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق العلمين

    أخبار

  • تكدس مروري أعلى محور 26 يوليو بسبب سيارة مشتعلة

    أخبار

إعلان

90b3a7d116.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال