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وزير العدل اللبناني يلتقي رئيس مجلس الدولة لبحث التعاون القضائي بين الدولتين –(صور)

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مصراوي Masrawy

وزير العدل اللبناني يلتقي رئيس مجلس الدولة لبحث التعاون القضائي بين الدولتين –(صور)

10:43 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير العدل اللبناني يلتقي رئيس مجلس الدولة لبحث التعاون القضائي بين الدولتين –(صور)

وزير العدل لبنان

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، لتهنئته برئاسة المجلس، وبحث سبل التعاون القضائي بين الدولتين خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك على هامش ترأس المستشار أحمد أبو العزم، للمؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة بالوطن العربي، المنعقد حاليًا في لبنان.

ويترأس المستشار أبو العزم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تستضيف بيروت المؤتمر خلال الفترة ما بين 21 وحتى 23 أغسطس الجاري.

ويشارك أبو العزم في زيارته كلا من المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمستشار إسلام محروس المستشار بمجلس الدولة، وعضو الأمانة الفنية بالمجلس.

يذكر أن الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري هو كيان إقليمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، وتشارك فيه المحاكم الإدارية بـ14 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح توقيع وثيقة نظامه الأساسي في 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليًا رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم.

وزير العدل لبنان

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