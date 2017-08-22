ضبط عاطل بحوزته 25 كيلو بانجو داخل محطة قطارات الزقازيق

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل وبحوزته 25 كيلو بانجو بعد مطاردة مثيرة داخل محطة قطارات الزقازيق.

والبداية، أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، شاهدو أحد الأشخاص يقف بمؤخرة رصيف القطار يحمل حقيبتين كبيرتين ويلتفت يميناً ويسارًا، وفي حالة ارتباك شديد مما دعاهم للشك في أمره وبمجرد التوجه إليه ومحاولة التحقق من شخصيته حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه.

وباقتياده لمكتب الشرطة بالمحطة وفتح الحقائب تبين أن بداخل كل منهما 5 لفافات كبيرة الحجم بداخل كل لفافة نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات البانجو المخدر وزنت جميعها نحو 25 كيلو جراما كما عثر معه على مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم تبين أنه"خ ع "، 36 سنة، عاطل، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبالكشف عن المتهم، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ علية في قضيتين.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة