محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لبدء تنفيذ خطة رصف مدن المحافظة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع العميد محمد عبد العزيز مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين، وذلك بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد، ورؤساء مدن شبين القناطر، والخانكة، وقليوب، والخصوص، لمناقشة الخطة الاستثمارية في قطاع الرصف، للبدء في رصف الطرق والشوارع، بمدن قليوب والخصوص، وشبين القناطر، والخانكة، وشبرا الخيمة بالتسفلت، وبالإنترلوك.

وأكد عشماوي لرؤساء المدن، على ضرورة حصر الشوارع التي سيجري رصفها، سواء بالرصف الأسفلتي أو الإنترلوك، وإعطاء الأولوية للشوارع الداخلية، للبدء في رصفها لخدمة المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه.

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للانتهاء من الخطة في أقرب وقت ممكن.