أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالي يغادر القاهرة بعد لقاء

10:27 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الرئيس الصومالي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام هى الأولى منذ انتخابه فبراير الماضي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية .

وأجرى فرماجو مباحثات مع السيسي، أكد خلالها السيسي دعم للصومال، بينما أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للصومال وسيادته في مكافحة الإرهاب، من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقى .

والتقى الرئيس فرماجو خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قال الرئيس الصومالي إن شيخ الأزهر هو إمام كل المسلمين في العالم، والأزهر قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة في الصومال، لما يحظى به من مكانة وتقدير بين الصوماليين إذ الفكر المتطرف لا يواجه إلا بالفكر المعتدل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر كلمة السيسي في سجل كبار الزوار بالجهاز المركزي للمحاسبات

    أخبار

  • السيسي يُكرم زوجة المستشار هشام بركات في احتفالية "المركزي للمحاسبات"

    أخبار

  • رئيس "المركزي للمحاسبات": الجهاز أداة لتنفيذ سياسات الدولة في معركة

    أخبار

  • رئيس "المركزي للمحاسبات" يُهدي السيسي درع الاحتفال باليوبيل الماسي

    أخبار

إعلان

0ff306d529.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث