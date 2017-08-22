الرئيس الصومالي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام هى الأولى منذ انتخابه فبراير الماضي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية .

وأجرى فرماجو مباحثات مع السيسي، أكد خلالها السيسي دعم مصر للصومال، بينما أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للصومال وسيادته في مكافحة الإرهاب، من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقى .

والتقى الرئيس فرماجو خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قال الرئيس الصومالي إن شيخ الأزهر هو إمام كل المسلمين في العالم، والأزهر قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة في الصومال، لما يحظى به من مكانة وتقدير بين الصوماليين إذ الفكر المتطرف لا يواجه إلا بالفكر المعتدل.