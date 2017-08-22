ما هي عصابات "النيقس" التي تقتل سودانيين في مصر؟ 10:03 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - سامح غيث:مساء الأحد قبل الماضي، قتلتْ عصاباتُ "النقيس" شابًا سودانيًا في عين شمس، قبل تحقيق حلمه بالسفر إلى أمريكا بأيام.وبعد نشر "مصراوى" تقريرًا عن الواقعة، أمس الأحد، (حيث انتقلت إلى عين شمس، والتقت أهالي القتيل وشهود العيان الذين تحدثوا عن "النيقس") تعددت التساؤلات حول هذه العصابات، وهو ما نجيب عنه في التقرير التالي..وتتشكل عصابات "النيقس" السودانية من مجموعات من الشباب وتمارس أعمال النهب والسرقة بالإكراه والقتل، وتنتشر في أطراف المدن السودانية، وبعض أفرادها قدموا إلى مصر، وشكلوا مجموعات تمارس أفعال سيطرة وتفرض إتاوات على تجمعات السودانيين في مصر، وأشهرها في عين شمس.وحسب عدد من المواطنين السودانيين الذين التقاهم "مصراوى"، فإن عصابات النيقس تتخذ من المناطق الشعبية التي يكثر بها تواجد السودانيين في مصر، مثل عين شمس وبولاق أبوالعلا وأرض اللواء والمعادي، أوكارًا لهم .ووفق المواطنين السودانيين، فإن أفراد هذه تلك العصابات انتقوا إلى مصر هربا من الحروب الدائرة في السودان، وبعد فشل أغلبهم في الحصول على فرصة للهجرة إلى أمريكا كلاجئ سياسي، كونوا مجموعات مسلحة تمارس السطو المسلح وتغتصب السودانيات وتنهب أموالهم، ليس ذلك فحسب بل يصل الأمر في بعض الأحيان للقتل."جودي أ." مواطن سوداني يقيم في عين شمس، ويعمل مدرس بإحدى المدارس السودانية، يوضح أن تلك العصابات لها قانونها الخاص بها، فبمجرد معرفتهم بقدوم أي مواطن سوداني إلى المنطقة التي يقيمون فيها، يفرضون إتاوة عليه، ويحصلها أحدهم شهريًا أو سنويًا، حسب الأسس المتفق عليها بين أفراد العصابة والمواطن.يتذكر "جودي" معاناته مع تلك العصابات، مبينًا أنه أتى إلى مصر قبل ١٧ سنة للدراسة، وأقام في منطقة عين شمس، وبمرور الوقت أوقفه أحد أفراد تلك العصابات، وطلب منه دفع ٤٠٠ جنيه شهريًا، فتفاوض معه ليصل المبلغ إلى ٥ جنيهات يوميا.لم يستلم "جودى" لتلك العصابات، وقرر ممارسة الرياضة ليتمكن من مواجهة أفرادها، وهو ما حدث بالفعل، فبدلا من دفع الاتاوة، قرر الاشتراك في الجيم بمبلغ 5 جنيهات يوميا، وتصدى بنفسه لـ "النقيس".وطالب "جودي"، أجهزة الأمن، بالقبض على أفراد هذه العصابات، معربا عن حزنه وأسفه للصورة السيئة التى تصدرها أفعال "النقيس" عن السودانيين في مصر.بدورها كشفت سيدة سودانية (فضلت عدم ذكر اسمها خشية تعرضها لمكروه) أن كل منطقة يقطنها السودانيون في مصر، توجد بها عصابة "نيقس"، لافتة إلى أن جميع العصابات تعرف بعضها، وتجمعها قوانين تفرض أن تتخطى إحداها الأخرى.وزعمت السيدة أن جميع أفراد تلك العصابات من جنوب السودان، وأن معظم ضحاياهم من أبناء الشمال، مشيرة إلى أنها تعرضت وزوجها قبل أشهر لاعتداء بالضرب على يد إحدى العصابات بمنطقة حدائق القبة، كما اقتحم أن أحد أفراد "النيقس" شقة سيدة في البساتين ووثقها بالحبال، واستولى على مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بمنطقة البساتين، وألقت الشرطة القبض عليه.اقرأ أيضاً:"مصراوي" في مستوطنة الأفارقة بعين شمس.. هكذا ذبحت عصابات "النقيس" السوادنية "ديفيد" وسط الشارع

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