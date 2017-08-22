مقتل شخص واحد على الأقل جراء زلزال ضرب جزيرة إسكيا الإيطالية

لندن (بي بي سي)

ضرب زلزال بقوة 4.00 درجات على مقياس ريختر جزيرة إسكيا الإيطالية الثلاثاء مخلفا قتيلا واحدا وأكثر من 25 مصابا.

وقالت وسائل إعلام محلية في إيطاليا إن عشرة أشخاص لا زال مصيرهم مجهولا بعد انهيار عدة مبان في مدينة كاسميكيولا.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة المطلة على ساحل نابولي حوالي 50 ألف نسمة، وغالبا ما يرتادها الكثير من السائحين.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة لحقت بالمباني K بما في ذلك الكنيسة التاريخية.

وقالت تقارير محلية إن إحدى المستشفيات أخليت في حين يستمر عمال الطوارئ في إخراج الناس من تحت الأنقاض ومن البنايات المنهارة.

وأضافت أن التيار الكهربائي انقطع عن الجزيرة في حين تنقل فرق الطوارئ على متن عبارة وطائرة مروحية من الأراضي الإيطالية إلى الجزيرة.

وكانت هناك فرق طواري موجودة بالفعل على الجزيرة لمكافحة حريق الغابات.

وأكدت منظمة الصليب الأحمر في إيطاليا أن فرقها تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في إسكيا.