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وزير الخارجية الألماني يتهم ميركل بحنث الوعد مرات عديدة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يتهم ميركل بحنث الوعد مرات عديدة

10:13 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني يتهم ميركل بحنث الوعد مرات عديدة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برلين (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن عدم تصديقه لتعهد المستشارة أنجيلا ميركل بعدم خفض النفقات المخصصة للإعانات الاجتماعية من أجل خطط زيادة نفقات ميزانية الدفاع.

وقال نائب المستشارة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من أين إذن ستأتي الأموال (لزيادة نفقات الدفاع)؟ الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والسيدة ميركل يرفضون الإفصاح عن المصدر الذي من المفترض أن تأتي منه الأموال".

كما اتهم الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميركل بحنث الوعد مرات عديدة عقب الانتخابات، ممثلا على ذلك بوعود لم تنفذها المستشارة بشأن رسوم سير السيارات في الطرق والتجنيد الإلزامي وموعد انتهاء تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقال جابريل: "عندما أرى أكثر من مرة أن شخصا يفعل عقب الانتخابات عكس ما تعهد به قبل الانتخابات، فإن كافة التأكيدات بأن الزيادة المرادة في ميزانية الدفاع لن يتم تمويلها عبر تقليص ميزانية الإعانات الاجتماعية تصبح غير جديرة بالتصديق".

يذكر أن العضو في مجلس رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، ينز شبان، اقترح مؤخرا تقليص النفقات الاجتماعية لصالح زيادة نفقات الدفاع، إلا أن ميركل تعهدت في مقابلة إعلامية الأسبوع الماضي بأن ذلك لن يحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 سبتمبر المقبل.

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