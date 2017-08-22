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غواصون يبدأون المشاركة في البحث عن بحارة أمريكيين مفقودين

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مصراوي Masrawy

غواصون يبدأون المشاركة في البحث عن بحارة أمريكيين مفقودين

10:11 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

غواصون يبدأون المشاركة في البحث عن بحارة أمريكيين مفقودين

البحرية الأمريكية

سنغافورة (د ب أ)

أعلنت البحرية الأمريكية أن غواصين بدأوا المشاركة في عمليات البحث عن عشرة بحارة أمريكيين ما زالوا مفقودين بعد يوم من اصطدام سفينتهم الحربية بناقلة نفط، مع التركيز في عمليات البحث على الأجزاء المتضررة من المدمرة .

وسوف تستمر عمليات البحث التي تقوم بها سفن وطائرات في شرق مضيق ملقا وسنغافورة، حسبما أفاد الأسطول الأمريكي السابع .

وكانت المدمرة (يوإس إس جون إس ماكين)اصطدمت بالناقلة (ألنيك إم سي) التي ترفع علم ليبيريا صباح الاثنين.

وتعرضت المدمرة، التي وصلت الى قاعدة شانجي البحرية في سنغافورة ، لأضرار كبيرة في بدنها كما أصيب خمسة بحارة أمريكيين.

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