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ضبط 684 مخالفة مرورية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 684 مخالفة مرورية في سوهاج

10:19 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضبط 684 مخالفة مرورية في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 684 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على عدد من الطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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