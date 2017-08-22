ضبط 684 مخالفة مرورية في سوهاج
ضبط 684 مخالفة مرورية في سوهاج
10:19 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 684 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على عدد من الطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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