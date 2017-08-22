نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في مزرعة دواجن بقرية العلامية التابعة لمركز الدلنجات، أسفر عن نفوق 6 آلاف دجاجة دون إصابات بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، الذي نتج عنه نفوق 6 آلاف دجاجة، واحتراق بعض المعدات والأدوات بالعنبر، وبسؤال "رمضان دسوقي محمد"، عامل زراعي، ومقيم قرية العلامية، مركز الدلنجات، أفاد بأن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر رقم 7091 لسنة 2017 إداري الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة.