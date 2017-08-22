تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
10:16 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
ضبطت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، في حملات أمنية مكبرة 1005 أحكام قضائية متنوعة.
وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جنايات، و457 جزئيًا، و 110 مستأنف، و320 غرامات جزئية، و64 غرامات مستأنفة، و52 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 11900 جنيه مخالفات.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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