تفاصيل حادث طعن سيدة عقب خروجها من كنيسة في الإسكندرية 10:15 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المصابة فى الحادث مع الأنبا بافلى

الإسكندرية – محمد عامر:أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تعرض سيدة للطعن على يد مجهول، مساء أمس، أثناء عودتها لمنزلها بعد خروجها من كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، عقب انتهاء احتفالات عيد العذراء.ووفقًا لبيان صادر عن البطريركية، قام مجهول بتسديد 7 طعنات بسكين للسيدة "آمال عوض" 40 عامًا، وفر هاربًا، أثناء صعودها سلالم منزلها عقب خروجها من كنيسة العذراء والملاك رافائيل والتي تقع على مسافة قريبة من منزلها بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة.وأضاف البيان، أن السيدة نقلت على الفور إلى مستشفى بيت النعمة بمنطقة سموحة، وحالتها مستقرة نظرًا لأن معظم الطعنات سطحية، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل للجاني حتى الآن.وفي سياق متصل، قام اﻷنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بزيارة المصابة في المستشفى للاطمئنان عليها.

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