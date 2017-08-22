لأول مرة.. محكمة ألمانية تبت في ترحيل إسلاميين اثنين

لايبتسيج، ألمانيا (د ب أ)

تبت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا اليوم الثلاثاء لأول مرة في ترحيل إسلاميين اثنين تصنفهما سلطات الأمن الألمانية على أنهما خطيران أمنيا.

وتم القبض على الإسلاميين خلال حملة أمنية في مدينة جوتينجن في فبراير الماضي.

وأمرت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا السفلى ترحيل الرجلين إلى موطنهما في الجزائر ونيجيريا، إلا أنهما تقدما بدعوى ضد هذا القرار، الذي من المنتظر أن تبت فيه المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج اليوم.

وكانت المحكمة رفضت في مارس الماضي طلبان بإرجاء تنفيذ قرار الترحيل للمتهمين. كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه في يوليو الماضي في قضية أخرى أن ترحيل الإسلاميين الخطيرين أمنيا جائز قانونيا من ناحية المبدأ.