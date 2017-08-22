طالبان: سوف نقاتل "حتى النفس الأخير" في أفغانستان

كابول (د ب أ)

تعهدت حركة طالبان بالاستمرار في القتال " حتى النفس الأخير" وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي لاستراتيجية جديدة في أفغانستان.

وحذرت الحركة في بيان من أنه في حال عدم انسحاب أمريكا، سوف تتحول أفغانستان لمقبرة للجنود الأمريكيين.

كما قالت طالبان إنها سوف تستمر في "الجهاد بعزيمة كاملة" حتى خروج أخر جندي أمريكي من أفغانستان.