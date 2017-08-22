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طالبان: سوف نقاتل "حتى النفس الأخير" في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

طالبان: سوف نقاتل "حتى النفس الأخير" في أفغانستان

10:08 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كابول (د ب أ)
تعهدت حركة طالبان بالاستمرار في القتال " حتى النفس الأخير" وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي لاستراتيجية جديدة في أفغانستان.

وحذرت الحركة في بيان من أنه في حال عدم انسحاب أمريكا، سوف تتحول أفغانستان لمقبرة للجنود الأمريكيين.

كما قالت طالبان إنها سوف تستمر في "الجهاد بعزيمة كاملة" حتى خروج أخر جندي أمريكي من أفغانستان.

 

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مصراوي Masrawy

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