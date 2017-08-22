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الإسكان: انتهاء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في 2018

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الإسكان: انتهاء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في 2018 الإسكان: انتهاء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في 2018

التحرير

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قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، إنه خلال عام 2018 سيتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بجميع المحافظات.

وأضاف درويش، خلال مداخلة مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك العملية لا يُطلق عليها إخلاء لمناطق بعينها، لكنها عملية تطوير تهدف إلى مصلحة المواطنين في المقام الأول.

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وأوضح أنه حينما يتم نقل الأهالي إلى الأسمرات، يروون تجربتهم للرافضين للنقل، ما يجعلهم يُغيرون رغبتهم ويسعون مرة أخرى للانتقال إلى المدينة الجديدة.

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التحرير

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