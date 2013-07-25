أمين عام حكومة جنوب السودان يعقد اجتماعا لأعضاء حكومة تسيير الأعمال

عقد الأمين العام لحكومة جنوب السودان عبدون أجاو اجتماعا مع وكلاء الوزارات المختلفة لمناقشة كيفية إدارة الوزارات على ضوء التكليف الأخير من جانب رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح أجاو فى تصريحات الليلة الماضية أن اللقاء بحث مسألة التعديلات الوزارية وأنها أمر طبيعى يحدث فى كل دول العالم، داعيا الوكلاء إلى حسن إدارة الوزارات وعدم الإخفاق فى المهمة التى كلفوا بها بسبب غياب الوزراء ونوابهم.

وأشار إلى أن وكلاء الوزارات سيحضرون جلسات مناقشات البرلمان لميزانيات وزاراتهم، موضحا أن الغرض من دمج الوزارات هو خفض الإنفاق العام.

ودعا أجاو مواطنى جنوب السودان إلى التحلى بالصبر والتزام الهدوء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وحول انتشار قوات الأمن فى الوزارات القومية، أكد أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية ممتلكات الحكومة والحفاظ عليها.

من جهة أخرى عقدت وزارة الخارجية فى جنوب السودان اليوم، اجتماعا مع ممثلى البعثات الدبلوماسية على أراضيها حول التعديلات الحكومية الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن القرارات التى أصدرها الرئيس سلفا كير ميارديت أول أمس الثلاثاء بحق أعضاء وزارته تأتى فى إطار ممارسته لحقه الدستورى، مشيرة إلى أن من حق الرئاسة فى البلاد إجراء تعديلات على هيكل الدولة متى اقتضى الأمر ذلك بما يتفق مع المصلحة العامة.