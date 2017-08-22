قتيل و4 جرحى من الجيش اللبناني خلال عملية "فجر الجرود"

بيروت (د ب أ )

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل أحد عناصرها وإصابة أربعة أخرين فجر اليوم الثلاثاء في جرود عرسال شرق البلاد.

وقالت القيادة ، في بيان أصدرته صباح اليوم إنه "فجر اليوم وفي محلة وادي الخشن- جرود عرسال، انفجرت إحدى النسفيات المفخخة أثناء قيام مجموعة مختصة من الجيش بتفكيكها، ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش اللبناني يواصل "عملية "فجر الجرود" ضد تنظيم داعش الارهابي جواً وبراً وفي القصف المدفعي لليوم الرابع على التوالي محققا المزيد من التقدم في جرود رأس بعلبك والقاع.

وتواصل القصف المدفعي والصاروخي الكثيف على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، بحسب الوكالة، وترافق مع تحليق لمروحيات الجيش في اجواء الجرود، تمهيدا لبداية المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية العسكرية لتحرير جرود رأس بعلبك والفاكهة والقاع من تنظيم داعش.

وكان الجيش اللبناني قد ضبط أمس الإثنين في المناطق التي حررها من تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاعتدة العسكرية. .

من جهة ثانية تتواصل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في القلمون الغربي في سورية في إطار عملية "إن عدتم عدنا" التي أطلقها "حزب الله" اللبناني بالتزامن مع انطلاق عملية "فجر الجرود" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سورية من تنظيم "داعش".

يذكر أن الجيش اللبناني أطلق يوم السبت الماضي عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان ، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سورية من تنظيم "داعش".